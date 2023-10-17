Армія РФ відкрила вогонь по селищу у Херсонській області – є постраждалий

російсько-окупаційні війська відкрили вогонь по селищу у Херсонській області. Відомо про одного постраждалого внаслідок обстрілу

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає НСН.

Армія РФ відкрила вогонь по селищу у Херсонській області. За попередньою інформацією, постраждав чоловік. У нього поранення ноги. Дані уточнюються.

Попередні обстріли

За даними обласної адміністрації, упродовж 16 жовтня російські війська 32 рази обстріляли Херсонщину, випустивши 158 снарядів з мінометів, артилерії, «градів», танків, авіації та БпЛА.

російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, медичний заклад у Бериславі. На щастя, жертв та постраждалих серед цивільного населення не було.

У ніч проти 17 жовтня війська рф продовжили обстріли. З авіації відкрили вогонь по Бериславському району, влучивши у лікарню.

Обстріли у Херсонській області

Унаслідок обстрілу постраждало терапевтичне відділення. У приміщеннях вибито вікна та двері, пошкоджено діагностичне обладнання. Минулося без жертв.

Унаслідок падіння іншої КАБ сталася пожежа в приватній оселі. Також окупанти поцілили в декілька сіл. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань там встановлюється.

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