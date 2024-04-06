Армія РФ вбила подружжя на Херсонщині

Російська армія здійснила обстріл села на Херсонщині керованими авіабомбами. Унаслідок удару загинуло літнє подружжя

Армія РФ 5 квітня здійснили обстріл села Зміївка, що в Бериславському районі Херсонської області. Унаслідок цього загинуло подружжя старшого віку.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін, передає НСН.

За його словами, окупанти нанесли удар по селу керованими авіабомбами. Унаслідок влучання пошкоджено будівлю.

Під завалами рятувальники виявили тіла двох загиблих — 67-річного чоловіка та 59-річної жінки.

Ситуація в регіоні

Минулої доби, 5 квітня, окупанти обстрілювали місто Херсон та 11 інших населених пунктів області. Під удар потрапили житлові квартали, пошкоджено 9 багатоповерхівок та 2 приватні будинки. Також були зафіксовані влучання в адмінбудівлю, церкву, аптечний заклад, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Через російську агресію минулої доби 8 людей зазнали поранень.

Під час атаки дронами вночі 6 квітня сили ППО знищили на території Херсонщини 7 безпілотників Shahed. Сталося влучання в агропромислове підприємство. Там спалахнула пожежа, яку оперативно загасили.

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