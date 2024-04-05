На Херсонщині 10 людей отруїлися продуктами горіння після обстрілів, ще троє отримали поранення внаслідок ворожих атак.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає НСН.

Отруєння продуктами горіння зафіксовано 4 квітня у Дар’ївській громаді.

У Дар’ївській громаді через пожежу, яка виникла внаслідок російського обстрілу, отруїлись продуктами горіння 10 людей, — повідомляє Прокудін

За даними голови ОВА, вночі окупанти протягом трьох годин крили вогнем село Понятівка. Після обстрілу місцеві жителі почали скаржитись на проблеми із зором та диханням.

Загалом до лікарні з ознаками отруєння звернулось 10 людей. Всім постраждалим надано медичну допомогу. Надалі вони проходитимуть лікування амбулаторно, — зазначив Олександр Прокудін

Він також розповів, що минулої доби противник обстрілював Антонівку, Придніпровське, Кізомис, Понятівку, Садове, Дніпровське, Янтарне, Білозерку, Томину Балку, Микільське, Берислав, Дудчани, Качкарівку, Гаврилівку, Новоберислав та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, пошкоджено 10 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в кооператив, гаражне приміщення та компанію газотранспортної системи, внаслідок чого пошкоджені газопровід, теплопровід, сонячні колектори, опорні конструкції.

Обстріли Херсонщини продовжуються 5 квітня

Зокрема, під ударом сьогодні знову Херсон.

Зранку російські війська вкрили вогнем Дніпровський район Херсона. Постраждали троє людей.

У власній квартирі під обстріл потрапив 60-річний чоловік. У нього діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, поранення голови.

54-річна жінка, котра перебувала на вулиці, отримала вибухову травму та поранення передпліччя.

Обох потерпілих у стані середньої тяжкості доставили до лікарні.

Ще одній постраждалій, 81-річній херсонці, медичну допомогу бригада “швидкої” надала на місці.

Як виглядає місто після чергового російського терору – у відео.

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