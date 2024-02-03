Армія РФ атакувала Куп’янськ – пошкоджено багатоповерхівку та аграрне підприємство (фото)

Вранці 3 лютого армія РФ атакувала Куп’янськ Харківської області керованими авіабомбами. Внаслідок теракту в населеному пункті було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та аграрне підприємство

Окупанти завдали удару близько 6 години ранку авіабомбою з вагою бойової частини 500 кг у тротиловому еквіваленті.

Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає НСН.

За його словами, удар припав по цивільній інфраструктурі. Війська РФ скинули на мирних жителів ФАБ-500 із універсальним модулем планування та корекції.

Внаслідок атаки було пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні житлові будинки, електромережі та іншу цивільну нежитлову інфраструктуру. Наразі триває ліквідація наслідків теракту.

Армія РФ атакувала Куп’янськ – пошкоджено багатоповерхівку та аграрне підприємство

У свою чергу поліція Харківської області заявила, що під авіаудар також потрапило село Ольховатка Куп’янського району. У населеному пункті пошкоджено складську будівлю та територію агропідприємства.

Крім того, у Куп’янську через обстріл з РСЗВ “Ураган” пошкоджено домоволодіння та складське приміщення приватного підприємства. У місті Вовчанськ путінські війська атакували приватні будинки.

Також під обстрілами було понад десять інших населених пунктів Харківщини. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Як відомо, вночі 3 лютого російська терористична армія вкотре атакувала Дніпропетровську область ударними дронами-камікадзе типу Shahed/ Частина БПЛА була знищена силами протиповітряної оборони. Водночас у регіоні зафіксовано декілька влучань.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська 2 лютого атакували Херсон. Удари загарбники завдали з авіації. Внаслідок чергового злочину РФ є руйнування та поранена жінка

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