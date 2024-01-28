У ніч проти 28 січня російська армія атакувала Мирноград Донецької області, внаслідок чого троє людей зазнали поранень

Про це повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін, передає НСН.

За його словами, серед ночі росіяни випустили по Мирнограду три ракети. Унаслідок обстрілу поранені 3 людини, пошкоджень зазнали 14 багатоповерхівок і дитсадок.

Армія РФ атакувала Мирноград 28 січня – є поранені, серед них підліток

Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що ввечері та вночі атаки зазнали цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Сили ППО збили 4 з 8 «шахідів», також окупанти запускали ракети.

Ситуація на Донеччині

Протягом минулої доби, 27 січня, росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Курахове зазнало обстрілу касетними боєприпасами. Під вогнем були міста й села Покровського, Краматорського та Бахмутського районів.

У Костянтинівці Покровського району пошкоджено підприємство. У Торецькій громаді перебито лінію електропередач, у Часовоярській — пошкоджені 2 приватні будинки. Ще один будинок пошкоджено в Сіверській громаді.

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