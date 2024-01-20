20 січня армія РФ атакувала населені пункти у Донецькій області – є поранені (фото)

Вночі проти 20 січня російська окупаційна армія атакувала низку населених пунктів у Донецькій області. За добу росіяни 12 разів обстріляли регіон

Про це повідомили у пресслужбі Донецької ОВА та у відділі комунікації поліції, передає НСН.

Під вогонь потрапили вісім населених пунктів: міста Мирноград та Навогродівка, селище Ямпіль, села Дружба, Іванівка, Галицинівка Новобахмутівка Новоселівка Перша, Уманське. Загарбники били з ЗРК “С-300”, РСЗВ “Смерч”, артилерії.

20 січня армія РФ атакувала по населені пункти у Донецькій області – є поранені

Зокрема, по Новогродівці росіяни випустили три ракети С-300. Внаслідок ударів ворога поранено двох людей. Крім того, пошкоджено 33 приватних будинків та адмінбудівлю, ЛЕП.

По селу Іванівка окупанти також вдарили трьома ракетами С-300. Пошкоджено адмінбудівлю, навчальний заклад, ангар, транспортні засоби.

Як відомо, протягом доби окупанти випустили рекордну кількість снарядів по Херсонщині. Військові РФ били по житлових кварталах, влучили в об’єкт критичної інфраструктури та церкву. Загинула одна людина.

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