На яких напрямках наступала армія РФ – ситуація на фронті 20 січня

Протягом минулої доби, 19 січня, 103 бойові зіткнення. Українські військові відбили російські атаки на низці напрямків та завдали ударів по об’єктах противника. Яка ситуація на фронті 20 січня зранку

Яка ситуація на фронті 20 січня повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає НСН.

Обстріли росіян

Окупанти завдали 1 ракетний і 23 авіаційні удари, здійснили 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. Унаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільних. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки й інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 7 ударних дронів типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України вдалося знищити 4 ворожі дрони.

Авіаційних ударів зазнали: Авдіївка, Орлівка та Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронті 20 січня

Генштаб також розповів про ситуацію за різними напрямками фронту:

Волинський та Поліський: оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський: противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Куп’янський: ЗСУ відбили 12 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове Харківської області.

Лиманський: Сили оборони відбили 10 атак біля Тернів, Ямполівки, Верхньокам’янського Донецької області та ще 15 атак у районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

Бахмутський: українські бійці відбили 4 атаки росіян поблизу Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

Авдіївський: українські війська продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. ЗСУ стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 14 атак ворога в районі Авдіївки та ще 19 — південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

Мар’їнський: українські бійці продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області — там Сили оборони відбили 12 атак.

Шахтарський: Сили оборони відбили атаку росіян південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

Запорізький: ЗСУ відбили тут 3 атаки окупантів західніше Вербового Запорізької області.

Херсонський: українські бійці продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри невдачі, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій — здійснив 10 марних штурмових дій.

Ситуація на фронті 20 січня – втрати ворога

Українські бійці активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога уздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному району зосередження особового складу росіян. Підрозділи ракетних військ уразили 4 артилерійські засоби противника.

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