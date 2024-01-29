Є розширення плацдармів! Офіційно про ситуацію на лівому березі Дніпра

Офіційно про ситуацію на лівому березі Дніпра у Херсонській області повідомила 29 січня керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк у ході брифінгу у Media Center Ukraine-Ukrinform, передає НСН з посиланням на «Слово і діло».

За словами Гуменюк, воїни Сил оборони продовжують роботу зі звільнення півдня України. За останній час ЗСУ вдалося розширити плацдарми на лівому березі Дніпра.

На сьогоднішній день можемо констатувати – наша робота дає результат. Є розширення плацдармів. Але треба усвідомлювати, що лінія фронту є дуже гнучкою і під тиском ворожих підрозділі», – сказала вона

Гуменюк додала, що ЗСУ фіксують на лівобережжі Дніпра багато ворожих підрозділів, які «набагато краще укріплені, ніж українські захисники, і мають відповідне тилове підґрунтя».

Тому тут потрібно бути дуже обережними в інформаційному просторі та задовольнятися тією інформацією, яка може бути оприлюднена на даний момент, – резюмувала представник Сил оборони півдня України

Зазначимо, що раніше сьогодні Гуменюк повідомила, що війська рф формують підкріплення для підрозділів на лівому березі Херсонської області після того, як вони зазнали втрат.

Війська рф формують підкріплення для підрозділів на лівому березі Херсонської області після того, як вони зазнали втрат. Зокрема, у Криму спостерігається певна активність щодо поповнення запасів російських військ.

За словами Гуменюк, ЗСУ продовжують боротьбу за позиції на лівому березі. А росіяни втратили певну активність у штурмових діях.

Як зазначила Гуменюк, минулої доби окупанти здійснили 8 безуспішних штурмів. Також є результати знищеної техніки армії рф.

Є результати знищення ворожої техніки, зокрема це артилерійські установки, з яких вони обстрілюють правий берег, і такі втрати призвели до того, що спостерігаємо певну активність на Кримському напрямку, де формуються команди, очевидно для посилення тих підрозділів, які є на лівому березі. , і після таких потужних втрат вимагають поновлення живої сили та техніки, – розповіла Гуменюк

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