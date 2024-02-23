Яка ситуація в Кринках сьогодні – Гуменюк розповіла

Яка ситуація в Кринках сьогодні, розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, передає НСН.

За словами Гуменюк, українські війська утримують позиції в Кринках Херсонської області та відбили 5 російських атак за минулу добу.

Сили оборони тримають плацдарм в Кринках на Херсонщині та не здають позиції – заявила Гуменюк.

На запитання, яка ситуація в Кринках, Гуменюк відповіла:

Плацдарм тримаємо, позиції не здаємо, продовжуємо відбивати штурми ворога. За минулу бойову добу нарахували 5 спроб (штурмів – ред.). Але всі вони видалися невдалими. Знову по традиції, без бронетехніки, у пішому порядку намагалися проникнути на наші позиції, але знову залишили там 70% особового складу

За її словами, за минулу добу росіяни втратили на напрямку 54 окупантів. Також Сили оборони відпрацювали по техніці, озброєнні, яким ворог намагається дошкуляти правому берегу.

11 гармат, 6 мінометних розрахунків, реактивна система залпового вогню “Град” більше не будуть заважати херсонцям, – розповіла Гуменюк

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський 22 лютого повідомляв, що українські морські піхотинці надійно тримають плацдарм у Кринках, а ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію.

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