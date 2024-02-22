Де найбільше ворожих атак і яка ситуація на фронті 22 лютого – Генштаб

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот двадцять дев’яту добу. Про ситуацію на фронті 22 лютого, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 22 лютого 2024 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу «Shahed» із району Приморсько-Ахтарськ – рф. та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.

Вісім безпілотників знищено в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

Загальна ситуація на фронті 22 лютого

Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої країни.

Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Мілове, Вільхуватка, Григорівка, Колодязне, Митрофанівка, Петропавлівка Харківської області; Макіївка, Білогорівка Луганської області; Лиман, Свято-Покровське, Сіверськ, Нью-Йорк, Біла Гора, Диліївка, Новопокровське, Новобахмутівка, Желанне, Степове, Семенівка, Новоселівка Перша, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Красногорівка, Катеринівка, Антонівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине, Новоандріївка, Оріхів Запорізької області; Кринки та Чорнобаївка Херсонської області.

Під артилерійський вогонь російських загарбників потрапили понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ”, на Волинському та Поліському напрямках, оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”, на Куп’янському напрямку, ворог здійснив 3 спроби наступу в районах Синьківки та Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник 6 разів атакував наші підрозділи в районах населених пунктів Терни та Виїмка, що на Донеччині.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбили 2 атаки російських окупантів в районах населених пунктів Кліщіївка та Майорськ Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія”, на Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 19 атак ворога в районах Степового, Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили атаку противника південніше Золотої Ниви, що на Донеччині.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 8 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса”, на Херсонському напрямку, попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби, противник здійснив 4 спроби штурму позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах противника. Також, силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та 3 розвідувальні БпЛА.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 5 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 складах паливно-мастильних матеріалів, 3 пунктах управління, 8 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали: 1160 російських окупантів, 7 танків, 35 бойових броньованих машин, 41 артилерійська система, 5 реактивних систем залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, один літак, 36 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 63 автомобілі та 8 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 407240 (+1160) осіб,

танків ‒ 6523 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 12373 (+35) од,

артилерійських систем – 9867 (+41) од,

РСЗВ – 997 (+5) од,

засоби ППО ‒ 680 (+2) од,

літаків – 339 (+1) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7596 (+36),

крилаті ракети ‒ 1903 (+0),

кораблі /катери / warships ‒ 25 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12924 (+63) од,

спеціальна техніка ‒ 1566 (+8)

Дані уточнюються.

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