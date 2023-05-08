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ВійнаОдеса
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Надання гуманітарної допомоги призупинено: в Одесі росіяни повністю знищили склад «Червоного Хреста»

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Надання гуманітарної допомоги призупинено: в Одесі росіяни повністю знищили склад «Червоного Хреста»
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В Одесі росіяни повністю знищили склад «Червоного Хреста» під час ракетної атаки 8 травня. Через це надання гуманітарної допомоги призупинено. Про це йдеться у повідомленні на сайті Одеської обласної організації Червона Хреста, передає НСН.

На Одещині внаслідок ракетного удару рф у ніч проти 8 травня повністю зруйновано склад Червоного Хреста площею 1000 квадратних метрів. На момент ракетного удару представників Червоного Хреста на місці не було, зазначають в організації. Однак внаслідок обстрілу повністю знищено гуманітарну допомогу для Одеської області, яку зберігали на складі.

в Одесі росіяни повністю знищили склад «Червоного Хреста»

Отже надання гуманітарної допомоги та діяльність деяких проєктів призупинено.

в Одесі росіяни повністю знищили склад «Червоного Хреста»

в Одесі росіяни повністю знищили склад «Червоного Хреста» - так було до удару

В Одесі росіяни повністю знищили склад «Червоного Хреста» – а так було до удару

Що відомо про ракетні удари по Одещині

У ніч проти 8 травня окупанти запустили по Одеській області до 8 крилатих ракет Х-22. Спочатку повідомлялося, що ракети влучили у продуктовий склад, а також ворог бив по рекреаційній зоні на чорноморському узбережжі.

Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ці ракети запустили із 7 літаків.

Начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук повідомив, що внаслідок обстрілу Одещини троє працівників складу логістичної інфраструктури отримали незначні поранення.

Керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що зранку 8 травня під завалами знайшли тіло охоронця.

Так виглядає узбережжя на Одещині після сьогоднішніх ударів:

узбережжя на Одещині після сьогоднішніх ударів:

узбережжя на Одещині після сьогоднішніх ударів:

Ще новини України: Нічна атака дронами і ракетами 8 травня: все, що відомо (фото)

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