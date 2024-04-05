У двох громадах Сумщини оголосили про обов’язкову примусову евакуацію дітей

У двох територіальних громадах Сумщини ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб.

Про це повідомляє Мінреінтеграції, передає НСН.

Таке рішення було ухвалено через безпекову ситуацію. Його погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Загалом планується вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів Сумської області. Вони разом із батьками або іншими законними представниками будуть евакуйовані до безпечних регіонів.

У Мінреінтеграції зауважують, що евакуація здійснюється безкоштовно. За детальнішою інформацією можна звернутися на гарячу лінію Сумського обласного контактного центру за номерами:

(0542) 66-33-77 (безкоштовно для жителів міста Суми та Сумського району);

0 800 301 501 (безкоштовно для жителів Сумської області).

Гаряча лінія працює щодня із 08:30 до 17:30.

Про бажання евакуюватися також можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

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