Грошова допомога населенню, яке евакуюється, надається лише один раз. Розповідаємо, хто та як може отримати кошти.

У низці регіонів України триває обов’язкова евакуація. З метою підтримки евакуйованого населення Урядом було прийнято рішення про виплату разової грошової допомоги цивільному населенню, яке евакуюється залізничним транспортом.

Починаючи з 10 грудня 2023 року року, розмір разової грошової допомоги цивільному населенню, яке евакуюється, відповідно до договору між АТ «Укрпошта» та Міжнародною організацією з міграції, збільшено до 3600 грн на 1 особу

Грошова допомога населенню, яке евакуюється: як отримати 3600 гривень

1.Прийняти рішення про евакуацію до більш безпечних областей України.

2.Звернутися до місцевих військових адміністрацій та повідомити про прийняте рішення про евакуацію. Місцеві органи з евакуації вас включать до попереднього списку осіб, які евакуюються.

3.За допомогою евакуаційних автобусів, які організовують місцеві військові адміністрації, приїхати на збірний евакуаційний пункт.

4.Зареєструватися на збірному евакуаційному пункті та надати документи для внесення інформації до відомостей на виплату грошової допомоги цивільному населенню.

Необхідні наступні документи:

документ, що посвідчує особу, або єДокумент;

документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

документ, що підтверджує інвалідність (якщо такий є);

свідоцтво про народження дитини або відображення в електронній формі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку (е-свідоцтво про народження).

На збірному евакуаційному пункті повідомити на якій станції (Львів, Дніпро, або, за спеціальним графіком, Здолбунів) ви маєте можливість отримати разову грошову допомогу цивільному населенню, яке евакуюється.

5.За допомогою евакуаційного поїзду евакуюватися до більш безпечних областей України до закінчення активних воєнних дій.

УВАГА! Разова грошова допомога цивільному населенню, яке евакуюється, видається тільки один раз за період дії воєнного стану в Україні. Евакуаційний поїзд – це не безкоштовний транспорт для подорожей та мандрівок, а поїзд, за допомогою якого евакуюють мешканців, які постраждали внаслідок воєнних дій, маломобільних осіб та осіб похилого віку!

Куди звертатися:

до місцевої військової адміністрації або зателефонувати на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 1548.

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