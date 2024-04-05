«Допомога 5 тисяч гривень тим, хто не виїжджав за кордон» – це фейк

Допомога 5 тисяч гривень тим, хто не виїжджав за кордон. В деяких Телеграм-каналах можна знайти таку інформацію про нібито ініціативу держави з метою підтримати українців, які залишилися на Батьківщині. І навіть публікуються відео відповідних нібито заяв Ірини Верещук. Але – фейк. А відео – змонтовані.

Про це повідомляє офіційно Мінреінтеграції сьогодні, 5 квітня, передає НСН. Українців закликають бути обережними.

Іноді деякі Telegram-канали свідомо або несвідомо публікують неправдиву інформацію. Особливо це стосується соціальних виплат, – кажуть в Мінреінтеграції

Тут наводять приклад фейкової інформації, яка з’явилася в медійному просторі нещодавно. Її подають від імені Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Начебто Ірина Верещук повідомила про одноразову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень для всіх українців, які жодного разу від початку війни не виїжджали за кордон.

Як це зробили? В Мінреінтеграції пояснюють

До частини старого ефіру додали допис, який змінює суть, – так і вийшов фейк.

При цьому була використана фраза Віцепрем’єр-міністра, яку вона насправді сказала в іншому контексті. Цитата: «Щойно завершилося засідання Кабінету Міністрів, де ми прийняли постанову щодо порядку таких виплат.

Отже, одноразова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного члена родини…» стосувалась одноразової грошової допомоги від держави, що виплачувалася мешканцям Миколаївської та Херсонської областей, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС минулого року.

Наголошуємо! Щодо соціальних виплат просимо керуватися лише офіційною інформацією від державних органів. А також – не відкривати підозрілі посилання, не надавати свої персональні та банківські дані, – закликають у Мінреінтеграції

Ще новини України: Грошова допомога для власників худоби у трьох областях: як отримати до 30 тисяч гривень