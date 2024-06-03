Гналися за ухилянтом і потрапили в ДТП: в ТЦК на Львівщині прокоментували інцидент на відео

Працівники ТЦК на Львівщині гналися за ухилянтом, який втікав від них на велосипеді, і потрапили в ДТП. Таке відео сьогодні поширюється у мережі. Вже з’явився офіційний коментар військових.

Подробиці інциденту Новини України – НСН повідомляють з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП і видання zaxid.net.

На відео можна побачити, що військовослужбовці ТЦК на автомобілі доганяли велосипедиста та наїхали на велосипед. Чоловік впав з велосипеда, після чого піднявся і йому таки вдалося втекти. А автомобіль військових в’їхав у канаву. Після цього працівники ТЦК побігли за втікачем.

За даними ZAXID.NET, інцидент трапився у селі Ралівка на Самбірщині.

В ТЦК на Львівщині прокоментували інцидент на відео

У Львівському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент.

«Щодо відео, оприлюдненого в соціальних мережах повідомляємо: на прохання військовослужбовців РТЦК пред’явити документи, громадянин почав викрикувати нецензурну лексику, ображати військовослужбовців, поводитися зухвало і агресивно. Далі громадянин почав втікати на велосипеді», – йдеться в повідомленні

В обласному ТЦК також зазначили, що військовослужбовці, які були задіяні в групі оповіщення, є учасниками бойових дій і на службу в РТЦК переведені з бойових частин.

«Не справившись з емоціями, вирішили переслідувати втікача. Відтак догнали й намагалися перегородити йому шлях. Однак тому вдалося втекти», – зазначили в обласному ТЦК

Там також нагадали, що усім громадянам призовного віку потрібно носити з собою військово-облікові документи й надавати їх на прохання поліції чи військовослужбовців ТЦК. За ухилення та будь яке перешкоджання роботі представників РТЦК та СП передбачена кримінальна відповідальність (ч.1 ст. 114-1 ККУ), що загрожує позбавленням волі терміном від 5 до 8 років.

Гналися за ухилянтом і потрапили в ДТП: відео

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