Окупанти гатили по Козачій Лопані: з понівеченого будинку врятували жінку, троє поранених

Окупанти гатили по Козачій Лопані, що на Харківщині, сьогодні, 14 листопада. Про це повідомляють у МВС, передає НСН.

За попередніми даними, троє людей отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки.

Ще одна жінка знаходилась у напівзруйнованому будинку та потребувала негайної евакуації. Вона була прикута до ліжка та не мала змоги самостійно пересуватись. Рятувальники, спільно з медиками, транспортували жінку з будинку до автомобіля швидкої.

«Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирних мешканців області. Сьогодні ворог обстріляв с. Козача Лопань Харківського району. На жаль, осколкового поранення зазнав 60-річний цивільний чоловік. Зараз медики надають йому необхідну допомогу. Також сьогодні завдано удару керованою авіабомбою по с. Чернещина Ізюмського району. Пошкоджено приватний будинок. Попередньо, без постраждалих», — повідомив, в свою чергу, Синєгубов

Також він написав, що на Куп’янському напрямку тривають важкі бої. Ворог не зупиняє спроб покращити там своє тактичне становище, але наші збройні сили надійно тримають позиції та дають адекватну відсіч усім спробам окупантів просунутися вперед.

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