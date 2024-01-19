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Фура зіткнулася зі шкільним автобусом з дітьми на Чернігівщині 19 січня

Адмін сайту
Фура зіткнулася зі шкільним автобусом з дітьми на Чернігівщині 19 січня

На Чернігівщині 19 січня фура зіткнулася зі шкільним автобусом, що якраз перевозив дітей. Про це НСН повідомляє, посилаючись на поліцію, яка встановлює обставини ДТП в Чернігівському районі.

Сьогодні, близько 7:30 ранку до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між шкільним автобусом та вантажівкою в Чернігівському районі. Попередньо відомо, що в ДТП постраждали двоє дорослих та одна дитина.

Фура зіткнулася зі шкільним автобусом з дітьми на Чернігівщині 19 січня

Нині на місці події працюють поліцейські Чернігівського райуправління та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту.

Всі обставини автопригоди наразі з’ясовує поліція.

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