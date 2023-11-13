«Буду вчиняти дії, щоб притягнути Фаріон до відповідальності» – постпред Президента України в Криму

Постійний представник Президента України в Криму Таміла Ташева обіцяє притягнути Фаріон до відповідальності, передає НСН. Таку заяву Ташева зробила сьогодні, 13 листопада, після того як стало відомо про затримання проукраїнського студента у Криму.

Нагадаємо, раніше мит повідомляли, що Ірина Фаріон виклала у соціальній мережі повідомлення, отримане від кримського студента, у якому хлопець висловлював їй свою підтримку у мовному скандалі. Оскільки особисті дані студента не були приховані, його знайшла і затримала російська ФСБ.

Щодо інциденту з громадянкою України Фаріон. Це ницість, і злочин, викладати назагал повідомлення, від людини, яка пише тобі з тимчасово окупованої території, – прокоментувала Ташева інцидент

За її словами, вона щодня спілкується з такими громадянами з Криму, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим здійснює системний моніторинг так званих “судів” над громадянами України, які своїми діями “дискредитують” збройні сили країни агресора.

Зараз ми знаємо про щонайменше 535 таких “дискредитацій”. Дякую всім нашим громадянам за таку сильну українську позицію, впевнена ви зустрічатимете наші сили безпеки та оборони у Криму першими, – написала постпред

Вона додала:

Але мені ніколи б і в голову не прийшло виставити в публічний простір особисту переписку, наражаючи людину на небезпеку. Як Представник Президента України в АР Крим буду вчиняти дії, щоб притягнути до відповідальності за означені дії дану громадянку.

Раніше ми писали: У Криму затримали студента, який підтримав Фаріон в особистих, а вона оприлюднила його лист