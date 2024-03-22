«Доця, я горю, мене привалило, пробач мене за все»: загибла у Харкові жінка встигла подзвонити доньці

Загибла у Харкові жінка встигла подзвонити доньці перед смертю. Вона знаходилася у приміщенні друкарні «Гуров і К», куди влучила російська ракета 20 березня.

Про те, що спілкувалася з мамою після удару, дівчина розповіла місцевим журналістам, передає НСН. На той момент вона ще не знала, що мами немає в живих. Сподівалася на краще. Але, на жаль, останки жінки знайшли і вже ідентифікували.

Вона мені зателефонувала. Сказала: «Доця, в наше приміщення влучила ракета. Я горю, мене привалило, я не можу вибратися. Пробач мене за все», – розповіла дівчина журналістам

Також встиг відправити СМС дружині ще один працівник друкарні. Він написав, що задихається і попрощався…

20 березня внаслідок удару протикорабельною ракетою Х-35 по промисловій зоні Харкова, де розташована друкарня, загинуло 5 людей, ще 9 поранені.

У поліції Харкова повідомили, що вже відомо, хто саме загинув від ворожого удару.

Серед загиблих двоє макетчиків-дизайнерів підприємства, яке займається вивісками – їм було 51 та 42 роки. Обидва згоріли на п’ятому поверсі. Одного з них ідентифікували завдяки співпадінню з ДНК його матері, іншого – зі зразками брата.

Також встановили особи двох загиблих жінок. Одна з них працювала в цій будівлі бухгалтером на підприємстві, яке виготовляло електрообладнання. Їй було 56 років, тіло також знайшли на п’ятому поверсі. Її зразки співпали з відібраним ДНК рідного брата.

Однією з перших ідентифікували 54-річну менеджерку зі збуту, її робоче місце теж було на п’ятому поверсі. Зразки ДНК співпали зі зразками її доньки.

П’ята жертва – найімовірніше, колега цієї жінки. Він працював головним інженером на тому ж підприємстві.

Зразки букального епітелію матері головного інженера вже прямують до нас зі Слов’янська, там з нею працювали наші колеги. Ми точно знаємо, що цей чоловік перебував всередині під час удару. Другий день він не виходить на зв’язок. Вже завтра, після досліджень та аналізів зможемо точно сказати, саме він є п’ятою жертвою воєнного злочину росіян, – розповіли у поліції

21 березня у Харкові ліквідували пожежу, спричинену вчорашньою ракетною атакою рф.

Площа займання, яке виникло через ворожий удар по цивільному виробничому підприємству міста, становила близько 10 тис.кв.м. Станом на вчора на місці прильоту продовжувалися аварійно-пошукові роботи.

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