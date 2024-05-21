Чоловік побив поліцейського, бо боявся, що той вручить йому повістку. Інцидент трапився на Львівщині. Нападника вже судили.

Про подію пише Громадське з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень, де оприлюднені матеріали справи, передають Новини України – НСН.

У місті Турка, що у Львівській області, чоловік побив поліціянта, коли той перевіряв у нього документи. Свій вчинок він пояснив страхом отримати повістку.

Про це йдеться в ухвалі Турківського районного суду Львівської області.

На лаву підсудних потрапив мешканець Волинської області, що має рівень освіти – бакалавр, неодружений, не працює, до кримінальної відповідальності раніше не притягувався.

Чоловік побив поліцейського, бо боявся, що той вручить йому повістку

Згідно з матеріалами справи, чоловік тричі вдарив кулаком по обличчю лейтенанта поліції, після чого почав тікати до автівки. Коли поліціянт його наздогнав, він ще кілька разів ударив його, внаслідок чого правоохоронець отримав легкі ушкодження голови.

На засіданні підозрюваний пояснив, що побив поліціянта, бо боявся, що йому вручать повістку та змусять пройти військово-лікарську комісію. За його словами, він подорожує з 8 травня, відколи пішов з дому, де його оголосили безвісти зниклим. Повертатися туди він, мовляв, не збирається, ночує в лісі, а також хоче виїхати за кордон.

Прокурор вимагав призначити йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Більш м’який запобіжний захід, на думку прокурора, може призвести до того, що підозрюваний повторить свої дії, переховуватиметься або втече.

Суддя погодилася зі словами прокурора, призначивши підозрюваному цілодобовий домашній арешт на два місяці. Під час нього чоловік має прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, не виїжджати з Ковельського району Волинської області та не залишати своєї домівки без дозволу, а також здати закордонний паспорт.

Ще новини України: На Рівненщині судили військового за те, що закликав знищити 450 депутатів Верховної Ради