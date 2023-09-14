Буковина в скорботі 14 вересня: сьогодні тут прощаються з чотирма Героями (фото)

Буковина в скорботі 14 вересня: сьогодні тут прощаються з чотирма Героями, які загинули на війні з Росією, передає НСН.

14 вересня у Чернівецькій області прощаються з чотирма військовими, які загинули у боях проти російської армії, – солдатами Віталієм Марчуком, Микитою Мироновим, Сергієм Антоняком та матросом Віталієм Кузиком.

Про це повідомили на сторінці Чернівецької ОВА у Фейсбуці.

Воїна військової частини А2582 Віталія Марчука та воїна військової частини 3017 Микиту Миронова поховають о 12:00 на Центральному кладовищі в Чернівцях.

Житель Сокирян Сергій Антоняк загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині. Йому було 56 років. Сергій став до лав ЗСУ у січні. З військовим попрощаються о 13:00 в Сокирянах.

25-річний Віталій Кузик загинув поблизу населеного пункту Новомайорське Донецької області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Прощання відбудеться о 10:00 в селі Слобода-Банилів.

Буковина в скорботі: фото Героїв

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