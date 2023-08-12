Вранці ворог скинув бомбу на Оріхів: загинув поліцейський, 12 людей поранено

Сьогодні вранці ворог скинув бомбу на Оріхів, що на Запоріжжі. Внаслідок удару є загиблий і багато поранених. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає НСН. Матеріал доповнюється.

12 серпня вранці ворог вдарив керованою авіабомбою по Оріхову. Внаслідок удару загинув поліцейський. 12 осіб поранено, серед яких 4 працівників поліції. Загиблий – 31-річний капітан поліції.

Зараз лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених. Декілька людей в тяжкому стані.

Поліцейські залишаються з місцевим населенням навіть у найгарячіших точках. Служать та захищають. Ціною власного здоров’я та життя, – написав Клименко

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