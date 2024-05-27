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Під Балаклією загорівся ліс – почалася детонація боєприпасів, залишених росіянами

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Журналіст
Під Балаклією загорівся ліс – почалася детонація боєприпасів, залишених росіянами

Під Балаклією загорівся ліс 27 травня – почалася детонація боєприпасів, залишених росіянами.

Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації, передають Новини України – НСН

Мешканців просять зберігати спокій.

Під Балаклією загорівся ліс – почалася детонація боєприпасів

Шановні мешканці м. Балаклія! Зберігайте спокій! Гучні звуки вибухів, які ви чуєте, спричинені пожежою в лісовому масиві та детонацією боєприпасів, залишених окупантами у 2022 році. Всі служби вже на місці та працюють над вирішенням цієї ситуації. Бережіть себе!, – йдеться у повідомленні

Бід Балаклією загорівся ліс – почалася детонація боєприпасів, залишених росіянами

Нагадаємо, місто Балаклія на Харківщині перебувало в тимчасовій окупації з березня по вересень 2022 року.

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