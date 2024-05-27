Під Балаклією загорівся ліс – почалася детонація боєприпасів, залишених росіянами

Під Балаклією загорівся ліс 27 травня – почалася детонація боєприпасів, залишених росіянами.
Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації, передають Новини України – НСН
Мешканців просять зберігати спокій.
Під Балаклією загорівся ліс – почалася детонація боєприпасів
Шановні мешканці м. Балаклія! Зберігайте спокій! Гучні звуки вибухів, які ви чуєте, спричинені пожежою в лісовому масиві та детонацією боєприпасів, залишених окупантами у 2022 році. Всі служби вже на місці та працюють над вирішенням цієї ситуації. Бережіть себе!, – йдеться у повідомленні
Нагадаємо, місто Балаклія на Харківщині перебувало в тимчасовій окупації з березня по вересень 2022 року.
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