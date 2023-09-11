ЗСУ знищили 6 ворожих катерів біля островів на лівому березі Херсонщини

ЗСУ знищили 6 ворожих катерів за минулу добу біля островів на лівому березі Херсонщини. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає НСН.

За словами Гуменюк, окупанти спробували відновити втрачені позиції з води під час маневрування серед островів уздовж окупованого лівобережжя Херсонщини.

На даному етапі можемо сказати, що ворог продовжує активізуватися там. Вишукує способи забезпечити собі більш щільну оборону. І в тому числі з напрямку самого Дніпра, з води. Але мінус шість човнів – це дуже красномовне, переконливе зведення, яке ми можемо зараз говорити за минулу добу. Так завершилась їхня спроба закріпитися на тих позиціях, з яких попередньо були вибиті. Також ми продовжуємо нищити і особовий склад. І іншу техніку – гармати, міномети. Все те, чим вони намагаються обстрілювати правий берег і завдають мирному населенню суттєвої шкоди як у матеріальному сенсі, так і у фізичному. Оскільки, на жаль, є постраждалі за минулу добу на Херсонщині, – сказала Гуменюк

За її словами, активізувалися російські сили і у повітрі. Вони не припиняють атак на правий берег Херсонщини керованими авіабомбами. БПЛА також скеровують в район, де проходять навчання «Сі Бриз», каже вона.

Сили РФ на Лівобережжі, наголошує Гуменюк, переважають і вони «дуже потужні».

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