Фатальні зйомки для соцмереж: 16-річна дівчина зірвалася з даху багатоповерхівки у Житомирі

16-річна дівчина зірвалася з даху багатоповерхівки у Житомирі і загинула. Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає НСН. Правоохоронці розслідують загибель дівчини.

21 лютого близько 16:45 до Житомирського райуправління поліції надійшло повідомлення про падіння людини з даху багатоповерхівки. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції та медики, які констатували смерть 16-річної жительки обласного центру.

Поліцейські встановили, що того вечора вона разом з товаришем знімали відео для соціальних мереж на даху багатоповерхівки. За попередньою інформацією, дівчина не втрималася на краю однієї з конструкцій та впала донизу. Поліцейські вилучили відеозапис, на якому зафіксовано обставини.

Нині слідчі Житомирського райуправління поліції досліджують всю зібрану інформацію у межах відкритого кримінального провадження.

Водночас поліцейські закликають батьків, опікунів, педагогів та інших дорослих роз’яснювати дітям про небезпеку екстремальних розваг та ризикових дій для знімання відео, аби похизуватися чи здобути високі рейтинги.

Навчайте їх вирізняти небезпечний контент та заклики до деструктивних дій у соцмережах, нагадуйте про необхідність дотримання правил безпеки у різних життєвих ситуаціях. Будуйте довірливі стосунки з вашими підлітками, цікавтеся їх колом спілкування, завжди будьте на зв’язку, – йдеться у повідомленні поліції

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