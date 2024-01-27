На Одещині 12-річна дівчинка різала собаку лезом. Відповідне відео побачили у мережі правоохоронці і встановили особу підлітка. Про це НСН повідомляє з посиланням на поліцію.

Вчора, 26 січня, правоохоронці виявили в інтернет-мережі відео, на якому неповнолітня знущалась над псом: лезом наносила йому поранення, що спричинили кровотечу. При цьому коментувала повторність своїх дій та фіксувала на мобільний телефон.

У найкоротший термін поліцейські встановили її особу та місце перебування. З’ясували, що над власною твариною на той час 12-річна дівчина познущалася два роки тому у Подільському районі, де проживає. Собака живий.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами, вчинене з метою створення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, або збут чи поширення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, що пропагують жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає покарання позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією тварини.

З дівчиною зараз працюють поліцейські.

Більш детальну інформацію обіцяють надати згодом.

Ще новини України: На Харківщині фермер покинув напризволяще 28 коней і втік до росії (фото)