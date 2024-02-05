У Кривому Розі після візиту до стоматолога помер 14-річний хлопчик – ЗМІ

У Кривому Розі після візиту до стоматолога помер 14-річний хлопчик. Про це повідомляє низка ЗМІ з посиланням на джерела у поліції і лікарів, передає НСН.

Повідомляється, що 14-річний хлопчик помер після візиту до стоматолога у Саксаганському районі Кривого Рогу. Про це пише, зокрема, сайт “Інформатор” із посиланням на правоохоронців.

За даними видання, підлітку вирвали зуб, після чого його самопочуття почало погіршуватися. Повідомляється, що хлопчик впав у кому і незабаром помер.

Журналісти повідомляють, посилаючись на власні джерела, що зараз правоохоронці з’ясовують, чи могли дії лікарів призвести до смерті дитини. Поліція відкрила кримінальне провадження.

У Кривому Розі після візиту до стоматолога помер 14-річний хлопчик: коментар поліції

Речниця Криворізького районного управління поліції (КРУП) Ангеліна Крадожон у коментарі місцевому виданню “Рудана” підтвердила факт смерті підлітка. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 ККУ (Невиконання або неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків, внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього).

“Надійшло повідомлення від лікарні, що до закладу доставили 14-річного хлопчика, який згодом помер. Відомо, що дитина відвідувала стоматолога”, — розповіла Крадожон

Коментар лікарів

Директорка лікарні Олена в коментарі “Суспільному” повідомила, що хлопчик звернувся до стоматології з болем у зубі. За її словами, дитині було надано допомогу відповідно до нормативних документів.

“Лікар зобов’язаний був надати цю медичну допомогу і після надання медичної допомоги цей пацієнт був відпущений додому. З ним були присутні його родичі. І потім, через якийсь час цей пацієнт у зв’язку з погіршенням стану був госпіталізований”, — сказала Олена

Очільниця медзакладу наголосила, що причину смерті дитини визначить експертиза. За її словами, до самого перебігу захворювання “є питання”.

Говорити, що це ускладнення, саме цієї маніпуляції неможливо. Відповіді на всі питання може дати тільки експертна комісія. Експертиза буде, — заявила директорка лікарні

Нагадаємо, 13 січня 2024 року у Львові після 40 днів коми помер 5-річний хлопчик, син відомого бандуриста Віктора Пашника. Серце дитини зупинилося під час хірургічної операції з видалення молочних зубів, яку робили під загальним наркозом. Серце вдалося запустити, але після цього малюк впав у кому, з якої вже не вийшов.

А 14 листопада 2023 року під час лікування зубів стало погано хлопчику віком рік і 10 місяців у Тернопільській області. Через деякий час дитина померла.

В державну клініку малюка привезла мама, аби прибрати карієс із зубів. Оскільки дитина маленька, то медики сказали, що такі процедури проводяться лише під наркозом. Для цього вони дали направлення для здачі усіх аналізів. Через півтори години після початку операції в дитини почав падати тиск. Його відвезли в реанімаційне відділення. Проте хлопчика не змогли вивести з наркозу, а вже ввечері лікарі констатували смерть дитини.

Раніше, 14 листопада, у поліції повідомили, що в Тернополі під час лікування зубів хлопчику, якому був рік і десять місяців, стало зле і невдовзі він помер. Пацієнта не могли вивести з наркозу, а вже ввечері лікарі констатували смерть дитини.

Фото: Суспільне

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