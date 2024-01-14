У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення зубів (відео)

У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення зубів під загальним наркозом у приватній стоматологічній клініці.

Про смерть сина повідомив його батько, відомий музикант, Віктор Пашник, 13 січня пізно увечері, передає НСН.

Лети наш Хлопчику, Лети… Усім нам із Небес світи… Спочивай з Миром, Коханий Наш Лесюньо! – написав батько

Нагадаємо, у комі 5-річний Велес Пашник перебував з 8 грудня. Видаляти молочні зубки до клініки ТОВ «ОРІ ГРУП» (Ori-Dent) в той день він прийшов з мамою. Лікарі запропонували зробити це під загальним наркозом, адже дитина дуже боялася.

За словами батьків, перед лікуванням зубів було пройдено всі необхідні обстеження, аби переконатися, що наркоз можна вводити дитині. Проте, під час операції у Велеса раптово стався бронхоспазм і зупинилося серце.

У день оперативного втручання дитина дуже протестувала в операційній і не давала вдягнути маску, ніби відчуваючи наближення трагедії…. Лікар-анестезіолог на очах дружини силоміць одягала синові маску. Дружина попросила припинити це, але анестезіолог не послухала і продовжувала притискати маску, після чого він заснув. За деякий час після початку операції, дружина почула метушню в операційній, туди почали збігатися медичні працівники, приблизно через 20 хвилин приїхали дві бригади невідкладної допомоги, – розповідав Віктор Пашник

Лікарям вдалося запустити серце, але згодом, вже у лікарні Святого Миколая у Львові, куди доправили маленького пацієнта, хлопчику діагностували смерть мозку. Його життя підтримувалося препаратами.

Мама Велеса розповідала, що бронхоспазм у дитини стався не на початку операції, а вже в кінці. Це може говорити, що причиною стала не реакція організму на наркоз, а щось інше.

Батьки звинувачують у всьому лікарів стоматологічної клініки, тому звернулися до правоохоронних органів, де відкрили кримінальне провадження. Попередня класифікація – Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником.

До останнього близькі намагалися вірити в диво. Але, на жаль, його не сталося.

Тут ми детально писали про те, як 5-річний Велес впав у кому після видалення молочних зубів.

А нижче – сюжет телеканалу ОЧІ, знятий ще коли хлопчик був живим.