Затримано чоловіка, який з РПГ вистрілив у багатоповерхівку у Кривому Розі: деталі

Правоохоронці затримали чоловіка, який учора з гранатомета вистрілив по багатоповерховому будинку в Кривому Розі. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області, передає НСН.

Затримано чоловіка, який з РПГ вистрілив у багатоповерхівку у Кривому Розі

Криміналісти спільно з вибухотехніками за допомогою технічних засобів криміналістичної лабораторії оглянули місце злочину та вилучили фрагменти вибухового пристрою, встановили ймовірне місце пострілу.

Службовий собака – німецька вівчарка “Вайс” по слідах привела з вулиці до сусіднього будинку, де підозрюваний залишив відстріляний гранатомет.

Протягом кількох годин оперативникам вдалося встановити місцезнаходження стрільця і затримати його. Поліція уточнює, що це 36-річний чоловік, раніше судимий за тяжкі злочини.

Йому загрожує до семи років в’язниці

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за фактом хуліганства.

Сьогодні, 26 січня, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до семи років в’язниці.

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