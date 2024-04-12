Окупанти завдали авіаудару по місту Суми 12 квітня: є поранені і руйнування

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає НСН.

За даними ОВА, сьогодні о 14:55 росіяни здійснили авіаудар по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Суми.

Внаслідок удару, попередьно, травмовано троє людей.

Також в результаті удару частково зруйнована покрівля нежитлового приміщення, відбулося загоряння покрівлі. Пожежу ліквідовано співробітниками ДСНС.

Крім того, пошкоджено 2 адміністративних нежитлових приміщення (вікна) та 73 вікна в трьох житлових будинках.

На місці удару працюють всі відповідні служби, в тому числі 26 осіб рятувальників та 5 одиниць техніки.

В ОВА показали фото наслідків удару.

Також фото оприлюднило місцеве видання Кордон.Медіа.

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