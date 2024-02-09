Росіяни скинули 7 авіабомб на Сумський район: троє загиблих і четверо поранених (фото)

Росіяни скинули 7 авіабомб на Сумський район 9 лютого. Є людські жертви. Про це НСН повідомляє, посилаючись на ДСНС і прокуратуру.

За даними ДСНС, троє загиблих та четверо травмованих осіб: такі наслідки авіаудару рф по Сумщині.

По обіді по Сумському району ворог випустив 7 керованих авіабомб. В одному із сіл поцілило по майстерні агрофірми. Загиблі та поранені – цивільні працівники підприємства.

Поліція та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 9 лютого 2024 року близько 14 год окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, з території російської федерації здійснили авіаційний удар по території Сумського району.

За попередніми даними, ворог скинув 7 авіаційних бомб типу «КАБ» на Юнаківську, Хотінську та Миколаївську громади.

Унаслідок атаки ворога одразу загинули двоє цивільних чоловіків, жінку шукали під завалами. На жаль, вона теж загинула.

Пошкоджено щонайменше чотири приватні житлові будинки, територію фермерського господарства, складське приміщення.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки авіаудару. Досудове розслідування – УСБУ в Сумській області.

Росіяни скинули 7 авіабомб на Сумський район: фото

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