Ворог обстріляв Покровський район – 2 загиблих та 3 поранених

Ворог обстріляв Покровський район на Донеччині 21 січня. На жаль, є загиблі і поранені. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає НСН.

21 січня 2024 року війська рф вдарили, ймовірно, з РСЗВ «Град» і ствольної артилерії по Покровському району.

У м. Кураховому та м. Красногорівці під завалами зруйнованих домоволодінь виявили тіла 2 мешканців – загиблим було 31 та 61 роки.

Крім того, 2 жителів дістали осколкові поранення у своїх оселях – це 70 річний пенсіонер та юнак 19 років, який разом із батьками приїхав перевірити стан будинку, в якому вони раніше проживали. Обох доставлено до лікарні.

Ще однією постраждалою виявилась 31-річна мешканка м. Гірника. Жінка саме перебувала за кермом автомобіля на автошляху до с. Зоряного, куди їхала провідати родичів. Поруч розірвався снаряд, і від вибухової хвилі вона отримала контузію.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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