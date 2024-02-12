Ворог сьогодні 21 раз атакував Нікопольщину: поранено літню жінку, багато руйнувань. Про це НСН повідомляє, посилаючись на ДніпроОВА і прокуратуру.



«18 ударів дронами-камікадзе. І ще 3 артобстріли. Вкрай напружений день на Нікопольщині. Атака за атакою… Від дій російських терористів потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська та Покровська сільська громади», написав Сергій Лисак

За його словами, осколкові поранення отримала 73-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. Понівечена агрофірма. Пошкоджені майже два десятки приватних будинків та 11 господарських споруд, авто, газогони та високовольтна лінія.

Голова облради Микола Лукашук уточнив, що 73-річна жінка постраждала у Мирівській громаді. Її доставили у лікарню та надали усю необхідну медичну допомогу.

Розповів Сергій Лисак і про наслідки ворожої атаки по Павлоградщині. Після нічної атаки БпЛА частину домівок заживили. У місті відновили роботу всі котельні.Станом на зараз без світла майже 15 тисяч абонентів. Електрики продовжують працювати.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф

Ворог сьогодні 21 раз атакував Нікопольщину

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