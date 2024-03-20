Росіяни атакували Дніпропетровщину: семеро поранених, серед них діти (фото)

Росіяни атакували Дніпропетровщину пізно увечері і вранці. Під ударом були Синельниківський район і місто Нікополь. Семеро людей отримали поранення, серед них двоє дітей.

Про це НСН повідомляє з посиланням на прокуратуру і ОВА.

За даними слідства, ввечері 19 березня 2024 року військові рф обстріляли з артилерії Великомихайлівську громаду Синельниківського району.

Постраждали шестеро місцевих мешканців. З них двоє – діти: 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець . Їх госпіталізовано до медзакладу.

Зруйновано 5 приватних будинків. Є й пошкоджені оселі. Зачепило також лінії електропередач і газогін.

Вранці ворог обстріляв з артилерії Нікополь. Постраждав 27-річний чоловік. Оговтуватися буде вдома.

У місті понівечені магазин та комунальне підприємство, житло, господарські споруди та авто.

Росіяни атакували Дніпропетровщину: фото

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