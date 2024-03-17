Окупанти атакували заправку у Нікополі: є поранені і руйнування

Окупанти атакували заправку у Нікополі 17 березня вранці. Били дронами-камікадзе. Є поранені.

Про наслідки атаки повідомили у ДніпроОВА, прокуратурі і міськраді, передає НСН.

Вже зранку росіяни скерували на Нікополь два дрони-камікадзе. Поцілили по заправці, – написав начальник ДніпроОВА Сергій Лисак

Постраждали троє чоловіків. 32, 43 та 67 років. Медики надали їм всю необхідну допомогу. Пошкоджені обладнання АЗС і вантажний автомобіль.

Обстріл Нікополі підтвердив міський голова.

Від ранку ворог обстрілював Нікополь дронами-камікадзе. На жаль, внаслідок цього постраждали троє чоловіків. 32, 43 та 67 років. Лікарі надали їм необхідну допомогу. Через обстріл пошкоджено обладнання АЗС та вантажний автомобіль, – написав Олександр Саюк



У прокуратурі теж прокоментували обстріл.

У прокуратурі теж прокоментували обстріл. Тут зазначили, що за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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