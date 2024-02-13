Атака дронами в ніч на 13 лютого: під ударом Дніпро, влучили в ТЕС – все, що відомо

Окупантами була здійснена атака дронами в ніч на 13 лютого. Під ударами другу ніч поспіль – Дніпропетровщина, зокрема її енергетичні об’єкти. НСН розповість все, що відомо про ворожий удар з повітря. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних Сил

У ніч на 13 лютого 2024 року противник атакував 23-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з районів Приморсько-Ахтарськ – рф., мис Чауда – Крим.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України

В результаті бойової роботи знищено 16 ударних БпЛА противника у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Атака дронами в ніч на 13 лютого: ситуація в регіонах

Дніпропетровська область

Окупанти запустили «Шахеди» пізно увечері 12 лютого. Безпілотники летіли у напрямку Дніпра з півдня і південного сходу, у тому числі через Нікопольщину. Бути пильними закликав начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко

Ось такі звуки чули мешканці Нікопольщини

Згодом у Дніпрі пролунали вибухи, мешканців закликали бути у безпечних місцях, або хоча б відійти від вікон.

У деяких районах обласного центру після атаки зникло світло.

На ранок у ДніпроОВА повідомили, що наші захисники знищили 10 шахедів у Дніпровському районі. Але сталося й кілька влучань у Дніпрі.

Під ударом опинився енергетичний об’єкт. Виникла пожежа, яку вгамували рятувальники.

Поцілив агресор і по інфраструктурному об’єкту. Там також зайнялося. Вогонь оперативно загасили.

Внаслідок ворожого обстрілу одна з ТЕС ДТЕК припинила виробництво електроенергії, – повідомили в ДТЕК.

Ворог продовжує здійснювати систематичні терористичні атаки по цивільних та енергетичних об’єктах України. В ніч з 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Станція припинила виробництво електроенергії, – йдеться у повідомленні енергетиків

Розпочати ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання обіцяли одразу після припинення обстрілів

Інформацію про обстріл ТЕС підтвердили в Міненерго.

Ворог продовжує терористичні атаки на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури. У ніч на 13 лютого обстріляно одну з ТЕС на Дніпропетровщині, – йдетьмя у повідомленні міністерства вранці 13 лютого

Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа, яку силами ДСНС вдалося загасити лише за кілька годин. Після огляду виявлено суттєве пошкодження обладнання. Енергоблоки відключилися, станція розвантажилася та припинила виробництво електроенергії.

Також відключилася повітряна лінія електропередачі, що призвело до короткострокових перебоїв з електропостачанням для споживачів.

Наразі триває ліквідація наслідків пожежі та уточнення масштабів пошкоджень. В Міненерго запевняють, що усі споживачі міста Дніпро вже зі світлом.

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