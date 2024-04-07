Армія рф розбомбила багатоповерхівку у Куп’янську: загинула жінка

Армія рф розбомбила багатоповерхівку у Куп’янську вночі 7 квітня. На жаль, не обійшлося без людських жертв.

Про це НСН повідомляє з посиланням на ДСНС.

Сьогодні вночі російська ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район м. Куп’янська. Внаслідок удару стались руйнації у 4-поверховому житловому будинку. Під завалами у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки загинула жінка.

Для вилучення тіла загиблої були залучені підрозділи ДСНС, а також кран місцевого комунального підприємства.

О 03:30 аварійно-рятувальні роботи були завершені.

Армія рф розбомбила багатоповерхівку у Куп’янську: фото

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