Росіяни скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку у Куп’янську цієї ночі. Про наслідки повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Вночі 12 березня ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район м. Куп’янська. Внаслідок удару стались руйнації у 5-поверховому житловому будинку. Також внаслідок вибуху виникло декілька осередків займання. Горіли три квартири з першого по третій поверхи у одному під’їзді та ще одне помешкання у іншому під’їзді будівлі. Загальна площа пожеж склала 150 кв.м.

Станом на 04:15 вогонь вдалось загасити. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю, жертв та постраждалих, на щастя, не виявлено.

Росіяни скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку у Куп’янську: фото

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