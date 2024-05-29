Ворог від ранку гатить по Нікополю: серед загиблих водій «швидкої», є поранені і руйнування (фото)

Ворог від ранку гатить по Нікополю у Дніпропетровській області 29 травня. Застосовує дрони-камікадзе і артилерію. На жаль, є загиблі і поранені люди, багато руйнувань.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на Дніпропетровську ОВА, міськраду Нікополя, прокуратуру і ДСНС.

Як повідомляється, вранці ворог поранив двох чоловіків – 64 та 52 років. Вони отримали уламкові ушкодження і були доправлені рятувальниками до лікарні. На жаль, 52-річний чоловік згодом помер – його поранення виявилося несумісним з життям.

Вдень під час чергового обстрілу росіяни скерували дрон-камікадзе на машину швидкої допомоги. Загинув 54-річний водій. Поранень зазнала його 53-річна дружина. У тяжкому стані жінку госпіталізували до лікарні.

Внаслідок ворожих ударів у Нікополі пошкоджені бібліотека, магазин та лінія електропередач. Інші наслідки встановлюються. Небезпека триває.

Ворог від ранку гатить по Нікополю: фото наслідків

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