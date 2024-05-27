Окупанти зруйнували аеропорт у Запоріжжі. Оприлюднені фото з місця удару.

Про подію повідомив народний депутат України Муса Магомедов. Він оприлюднив фото аеропорту в Запоріжжі після удару, передають Новини України – НСН.

У Запоріжжі 26 травня, під час повітряної тривоги о 15:45 мешканці чули вибух. Пізніше стало відомо, що удар прийшовся по аеропорту.

На опублікованих фото видно, що нещодавно відремонтована будівля аеропорту суттєво понівечена.

Як же я ненавиджу цих п@дарів росіян, черговий аеропорт-красень розвалили, цього разу в Запоріжжі. Горите ви в пеклі. В окремому… для тих хто знищує наші аеропорти, ворота свободи, точно є окреме персональне пекло. Відбудуємо, бл@ді, та помстимося за них теж. За донецький, за луганський, за запорізький… – написав Муса Магомедов

Окупанти зруйнували аеропорт у Запоріжжі: фото, відео

Нагадаємо, новий термінал аеропорту у Запоріжжі був відкритий 19 жовтня 2020 року.

А під час повномасштабної війни він вже не вперше опиняється під ударом.

24 лютого 2022 року влада України закрила повітряний простір. Того ж дня окупанти завдали руйнування аеропорту.

27 лютого 2022 року по аеропорту був завданий ракетний удар, у ніч з 9 на 10 червня 2022 року російські окупанти знову обстріляли Запорізький аеропорт.

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