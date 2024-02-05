«500 російських танків під Куп’янськом» – в РНБО прокоментували цю інформацію Forbes

В РНБО прокоментували інформацію про 500 російських танків під Куп’янськом і оцінили загрозу, передає НСН.

Напередодні видання Forbes поінформувало, що для наступу на Куп’янськ Росія стягнула 500 танків, близько 600 одиниць бойових машин, сотні гаубиць і 40 тисяч військ.

Росія дійсно концентрує значні військові сили в районі Куп’янська Харківської області, втім, статистика, наведена Forbes, дещо відрізняється від реальності.

Про це у Телеграмі написав очільник Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко, передає Укрінформ.

Під Куп’янськом ворог справді концентрує значні сили. Втім, статистика, наведена Forbes, дещо відрізняється від реальності. Але потрібно, щоб на Заході розуміли серйозність ситуації, особливо ті, хто ухвалюють рішення щодо допомоги. І бажано, аби там пам’ятали про американські інтереси теж, – написав він

За словами Коваленка, «утопічно думати, що все можна буде вирішити до грудня 2024 року, якщо Україна буде в більш слабкому становищі, як може здаватися деяким кандидатам у президенти.

«Навпаки, тоді доведеться давати ще більше зброї і швидко, бо Путін ніколи не піде на умови. Його мета – знищення України. І змусити його піти на якісь умови можливо тільки силою, а не слабкістю», – написав він

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