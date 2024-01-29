Ворог наступає на Куп’янськ – що відомо

Ворог наступає на Куп’янськ. Про ситуацію на даному напрямку фронту розповів начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, передає НСН.

Ворог активно здійснює наступальні дії на куп’янському, лиманському та бахмутському напрямках, його метою є захоплення Куп’янська Харківської області, проте особливих тактичних успіхів він не має, повідомив Фітьо.

З 5 жовтня 2023 року ворог активно наступає на всіх напрямках ОСУВ “Хортиця”, на куп’янському напрямку теж. Напрямок зрозумілий: захопити Куп’янськ, це Куп’янськ-Вузловий – важливий логістичний центр, залізничний, через який під час попередньої окупації здійснювалося логістичне забезпечення окупаційних військ і зброєю, і провіантом, – сказав Фітьо в ефірі національного телемарафону вранці 29 січня

Чи справді РФ захопила Табаївку?

Те, що противник зараз у своїх пабліках хвалиться Табаївкою, не відповідає дійсності. Там відбуваються бойові дії, відповідно, ніякої Табаївки ворог не захопив, — спростував інформацію, яку поширює ворог, Фітьо.

За його словами, на цій ділянці фронту окупанти можуть похвалитися лише незначним просуванням

Фітьо додав, що втрати ворога відповідають тому, що окупанти знищують свою армію, бездумно кидаючи в атаки. Лише за січень 2024 року в зоні ОСУВ “Хортиця” противник втратив убитими та пораненими 10 530 військовослужбовців.

Водночас в окупантів з’явилися зміни в тактиці, ворог активізував використання техніки, танків, БМП.

Бачимо за кількістю втрат ворожої техніки, що їм це не особливо допомагає, тому якихось важливих тактичних успіхів вони не мають, – наголосив Фітьо

Дані від Генштабу

У ранковому зведенні 29 січня Генштаб ЗСУ повідомляє, що в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 4 атаки ворога поблизу Синьківки та східніше Піщаного Харківської області.

Ворог наступає на Куп’янськ – що кажуть в ISW

В свою чергу, аналітики американського інституту вивчення війни повідомляють, що вчора, 28 січня, російські окупанти продовжили наступальні операції на північний схід та схід від Куп’янська, але не просунулися вперед.

Позиційні бої були на північний схід від Куп’янська, в районі Сіньківки та Петропавлівки.

Джерела РФ стверджували, що росіянам вдалося просунутися на південний схід від Куп’янська, проте у ЗСУ ще не підтверджували цю інформацію.

Російські блогери продовжують заявляти, що армія РФ захопила Табаївку та панівні висоти у цьому районі після захоплення Крохмального.

ISW зазначає, що окупанти нещодавно просунулися на захід від Кремінної.

Позиційні бої тривали:

на захід від Кремінної в районі Тернів, Ямполівки та Торського;

на південний захід від Кремінної в районі Діброви;

на південь від Кремінної в районі Діброви та Білогорівки.

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