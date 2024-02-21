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4 рятувальники поранені внаслідок удару по Покровському району (фото)

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4 рятувальники поранені внаслідок удару по Покровському (фото)

4 рятувальники поранені внаслідок удару по Покровському району. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Вночі ворог вкотре завдав ударів по Покровському району. Один із безпілотників влучив у будівлю, де проживали рятувальники. В результаті постраждало 4 співробітники ДСНС.

Крім того, ввечері 20 лютого внаслідок ракетного удару росії по м. Дружківка пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувальної частини. На щастя, там рятувальники не постраждали.

4 рятувальники поранені внаслідок удару по Покровському району: фото

4 рятувальники поранені внаслідок удару по Покровському району (фото)

4 рятувальники поранені внаслідок удару по Покровському району (фото)

4 рятувальники поранені внаслідок удару по Покровському району (фото)

4 рятувальники поранені внаслідок удару по Покровському району (фото)

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