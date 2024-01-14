14 січня річниця жахливого удару по Дніпру, який забрав 46 життів, у тому числі дитячі

14 січня річниця удару по багатоповерхівці у Дніпрі, внаслідок якого загинули 40 дорослих і 6 дітей. Про це нагадали в Офісі Генерального прокурору України, передає НСН.

14 січня – річниця ракетного удару по житловому багатоповерховому будинку у Дніпрі. Тоді росія вдалася до чергового – і одного з найбільших за людськими жертвами – акту агресії проти мирного населення за час повномасштабного вторгнення в Україну, – йдеться у повідомленні прокуратури

Жахлива трагедія сталася вихідними. Російська ракета влучила у дев’ятиповерхівку. Загинуло 46 людей, серед них 6 – діти. Ще 79 отримали травми.

Ми знайдемо кожного, хто причетний до чергового акту злодійства проти мирних громадян, – заявив на місці трагедії Генпрокурор Андрій Костін

Констатовано, що держава-агресор свідомо застосовує неточну зброю по житлових кварталах. Це – воєнний злочин і за Женевськими конвенціями, і за Римським статутом МКС.

У найкоротші строки суспільство дізналося, хто віддав наказ нанести ракетний удар дальньою авіацією по Дніпру.

За воєнний злочин оголошено підозру командиру 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку зс рф.

За словами заступника начальника Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Тараса Семківа, за час розслідування удару по Дніпру проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій.

Ми зробили 3D-модель зруйнованого російською ракетою будинку для документування наслідків удару, а також чіткого розуміння напряму польоту цієї ракети і порядку її руху. Встановили бортовий номер літака Ту-22М3, який використовувався для нанесення ракетно-бомбового удару. А також весь ланцюжок осіб, які причетні до цього, – кажуть у прокуратурі

Роботу зосереджено насамперед на встановленні російських командирів, які віддають злочинні накази.

Один з них – командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил зс рф станом на січень 2023 року. Наразі йому також підготовлено повідомлення про підозру

Через рік після трагедії на зупинці навпроти – дитячі іграшки та прапори, які принесли в пам’ять про загиблих.

14 січня річниця удару по багатоповерхівці у Дніпрі: фото, відео

Ці моторошні фото обійшли весь світ. Мешканці багатоповерхівки загинули nen цілими сім’ями… Без батьків залишилися діти, а батьки – без дітей… Тіла деяких жертв так і не вдалося знайти…

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