Скандал з зачиненими укриттями: за два дні кияни поскаржилися 60 разів, у тому числі на відомий ТРЦ

Лише за дві доби з моменту запуску чат-боту у Telegram для скарг на зачинені укриття надійшло більше за півтисячі звернень зі всієї України. З них 28 – скарги на недопуск у сховища з різних причин, а ще 220 заявників розповіли про зачинені укриття. З них 60 – по Києву.

Про це повідомив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко, передає НСН.

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Ткаченко стверджує, що кожну таку скаргу буде перенаправляти відповідальним за конкретне укриття у місцевих владах міст чи селищ. Відтак, у Віталія Кличка також отримають перелік укриттів, що були зачинені чи до яких не пропустили мешканців під час останніх атак на столицю.

“Старт роботи нашого боту був саме перед масованою ракетною загрозою і ми опрацьовували у режимі реального часу кожну скаргу. Кожне звернення приходить мені сповіщенням у Телеграм та в загальну статистику. Зараз ми налаштовуємо зворотний звʼязок, але вже деякі заявники могли отримувати повідомлення або дзвінки від своїх органів самоврядування”, – пише Ткаченко у Facebook.

Зокрема, як видно зі скрін-шоту, що виклав у мережу заступник міністра, киян не впускали до укриття, що розташоване за адресою “вул. Героїв полку Азов, 12” – це ТЦ “Lake Plaza” (колишній “Метрополіс”) біля ст.м. “Оболонь” у Києві. Також не впускали до укриттів, що розташовані у житлових будинках, мешканців вулиць Кошиця та на Кудрявській.

Чат-бот у Telegram було запущено 7 січня, якраз напередодні обстрілів території України “шахедами” та ракетами. Розповідаючи про ініціативу, Ткаченко запевнив: кожну скаргу вичитуватиме особисто, щоб коректно передати її місцевій владі. Заступник міністра попросив усіх скаржників коректно вказувати усі дані, які запитує в них бот для того, щоб реакція була вичерпною.

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