Лукашенко нагородив силовиків медалями за "бездоганну службу"

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко своїм указом нагородив співробітників Міністерства внутрішніх справ за «зразкове виконання службових обов'язків», пише Громадське, передає NNS.

Указ опубліковували на юридичному порталі Білорусі.

Так, на 25 сторінках документу перераховані правоохоронці, яких нагородили медалями «За відмінну служу» першого, другого й третього ступеня.

Загалом медалі дісталися понад 300 співробітникам МВС Білорусі. Серед нагороджених і заступник командувача Внутрішніми військами МВС Хазалбек Атабеков.

За даними білоруського порталу «Салiдарнасць», серед тих, хто отримав медалі, є представники внутрішніх військ, департаменту охорони, ОМОНу й три водії автозаків.

Зазначимо, що раніше Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало, що в ході придушення акцій силовики відкривали стрілянину на ураження.

Що відбувається в Білорусі?

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. За остаточними результатами, за чинного главу держави Олександра Лукашенка (він 26 років на посаді) нібито проголосували 80,1% виборців, а за опозиційну кандидатку Світлану Тіхановську — 10,1%.

Незгодні з результатами люди щодня виходять на акції протесту в різних містах Білорусі, а на великій кількості підприємств працівники влаштовують страйки. Силовики перші дні жорстко придушували ці акції, застосовуючи водомети, світло-шумові гранати та гумові кулі, однак з 13 серпня це припинилося, влада, вочевидь, змінила тактику.

Учасники акцій протесту вимагають проведення чесних виборів, звільнення ув'язнених та відставки Лукашенка.

Сам Лукашенко наполягає на своїй перемозі й не припиняє лякати розвалом Білорусі в разі його відставки. Також він вважає, що протестами керують з-за кордону і це вже «агресія проти Білорусі».

У зв'язку з цим Лукашенко декілька разів дзвонив Володимиру Путіну, аби отримати «гарантії безпеки».

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