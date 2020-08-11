Друга ніч протестів у Білорусі: нові затримання, барикади і один загиблий (фото)

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У ніч на 11 серпня по всій Білорусі продовжилися масові протести невдоволених результатами президентських виборів. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода, передає NNS.

Протести і насильницькі розгони демонстрантів відбувалися в низці міст Білорусі, в тому числі в Бобруйську, Бресті, Вітебську, Гомелі, Гродно, Могильові, Березі, Мозирі.

Найбільше повідомляли про протести і затримання в Мінську. Два основних центри протесту утворилися біля площі Бангалор, під універсамом "Рига", і між станціями метро "Спортивна" і "Пушкінська". Про затримання повідомляли також в центрі міста і інших районах.

Проти демонстрантів застосовували кийки, світлошумові гранати, водомети, гумові кулі. Вибухи було чутно в різних частинах міста принаймні до 2 ночі.

Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало смерть одного протестувальника - близько 23.00 10 серпня на вулиці Притицького в Мінську людина загинула від вибуху. МВС стверджує, що це вибухнув саморобний пристрій, який той хотів кинути в силовиків. Однак присутні журналісти зазначають, що на той час силовики стріляли у бік демонстрантів шумовими гранатами.

Зазначається, що від дій силовиків постраждала місцева журналістка, якій пострілом пробило ногу.

Раніше правозахисний центр "Весна" повідомляв про іншого можливого загиблого - чоловіка, якого переїхав автозак. Однак МВС ці дані заперечувало.

Нагадаємо, у ніч на понеділок у низці міст Білорусі відбулися масові протести громадян, невдоволених результатами президентських виборів, правоохоронці застосували силу. В результаті тисячі людей були затримані, десятки поранені.

За результатами ЦВК Білорусі, в Олександра Лукашенка 80,08% голосів, у Світлани Тихановської - 10,09%.

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