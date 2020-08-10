У Верховній Раді України підготували звернення до Лукашенка

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Фракція "Слуга народу" підготувала звернення до влади Білорусі і закликає приєднатися до нього інших депутатів Верховної Ради, передає Українська правда, інформує NNS.

Автори звернення звертають увагу на масові протести проти фальсифікації результатів виборів президента Білорусі і просять владу сусідньої країни відповісти на питання протестуючих.

Про це заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Карвчук повідомляє у Facebook.

"Звертає на себе увагу той факт, що протести в Білорусі викликані численними повідомленнями про порушення та певні непрозорі події, які відбувалися у ході виборчої кампанії та у день голосування. Задля збереження миру, спокою та суспільної злагоди в Білорусі закликаємо представників відповідних гілок влади та державних інституцій нашої дружньої країни-сусідки якнайшвидше надати достовірні та чіткі відповіді на питання протестуючих",

— йдеться в повідомленні.

Депутати висловлюють підтримку "волі білоруського народу обирати представницькі органи влади, включно з президентом, у демократичний правовий спосіб". А також закликають білоруську владу "проявляти стриманість щодо протестуючих, не допустити порушення прав людини при реалізації білорусами одного з основоположних прав – на мирний протест".

"Від відкритості, чесності, прозорості та стриманості усіх сторін та учасників виборів залежить не лише суспільна злагода в Білорусі, але й збереження та зміцнення її суверенності, подальше визнання результатів виборів світовим співтовариством, а отже - міжнародна підтримка та захист державності дружньої нам країни",

— йдеться у зверненні.

Водночас один з депутатів від "Слуги народу" Євген Шевченко вже привітав чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка з перемогою на цих виборах.

"Олександре Григоровичу, вітаю Вас з перемогою на виборах президента Республіки Білорусь. Вірю в поглиблення українсько-білоруської дружби! Дякую Вам за душевне ставлення до України!",

— написав він у Facebook.

Нагадаємо: 9 серпня в Білорусі пройшло голосування на виборах президента.

За даними Центральної виборчої комісії, перемогу здобув Лукашенко, який керує державою вже 26 років.

Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Чоловіка останньої, Сергія, не допустили до виборів та кинули за грати.

Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі. До їх розгону залучили ОМОН, зокрема автозак силовиків в’їхав у натовп протестувальників, а міліція стріляла гумовими кулями.

Окрім того, влада перешкоджає доступу в інтернет та блокує найбільші новинні портали.

У день виборів президента Білорусі та напередодні нього в різних містах країни силовики затримали вже більше сотні людей. Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало використання спецзасобів проти мітингарів.

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень в Мінську і насильства відносно співробітників міліції. Мова йде про затриманих у Мінську та інших містах, їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.