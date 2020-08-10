Масові протести в Білорусі після виборів: що відомо (фото, відео)

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У Білорусі 9 серпня відбулося голосування на президентських виборах, після чого в країні закрилися виборчі дільниці, розпочався підрахунок голосів. Після оголошення попередніх результатів, майже у всіх містах країни почалися масові протести, а потім і сутички з міліцією, що використовує спецзасоби.

Про це NNS повідомляє з посиланням на РБК Україна.

Центральна виборча комісія Білорусі заявила, що станом на 20:00 неділі на виборах президента проголосували 84,05% виборців.

ЦВК Білорусі вже оголосило про перемогу Олександра Лукашенка у всіх районах, що відзвітували про підрахунок голосів. Спочатку повідомлялося, що за нього проголосували 92,7%, за Тіхановську - 3,89%.

Ближче до 09:00 10 серпня з`явилися нові попередні результати. Глава ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина повідомила, що за Лукашенко проголосували 80,23%.

Олександр Лукашенко — 80,23%

Світлана Тіхановська набрала 9,90% голосів.

Ганна Конопацька набирає 1,68% голосів,

Сергій Черечень — 1,13%

Андрій Дмитрієв — 1,04%.

Проти усіх проголосували 6,02% виборців.

У комісії не вказують, скільки голосів вони вже підрахували, але запевняли, що результати "вже сильно не зміняться".

Явка на виборах становила 84,23%.

Результати екзит-полів

За даними державного екзит-полу, Лукашенко отримав 79,7% голосів. При цьому на другому місці за результатами опитувань виявилася Світлана Тихановська, що набрала 6,8% голосів.

Зазначається, опитування проводилося на більш ніж 300 дільницях молодіжною лабораторією соціологічних досліджень при Республіканському союзі громадських об'єднань "Білоруський комітет молодіжних організацій" за замовленням телеканалу "Мир". Цей телеканал вважається провладний.

При цьому результати з 18 закордонних дільниць вийшли прямо протилежні офіційному екзит-полу з дільниць в Білорусі.

Так, Світлана Тіхановська набирає 71,28%, 14,73% відмовилися відповідати, в Олександра Лукашенка 10,09%, проти всіх 2,28%, у решти кандидатів близько 0,5%.

За даними екзит-полів опозиційної кандидатки Тихановської, вона набрала 80% голосів виборців і перемогла вже в першому турі.

Протести після закінчення голосування

Протести по всій Білорусі почалися ввечері 9 серпня, відразу після закриття виборчих дільниць на президентських виборах. Силовики заблокували вулиці технікою. Під час протестів почалися сутички.

З боку правоохоронних органів у хід пішли сльозогінний газ, водомети та гумові кулі. Людей кидали в автозаки. Понад 20 мікроавтобусів з співробітниками ОМОНу провели зачистку в центрі Мінська.

У Солігорську, Молодечному, Жодіному, Дзержинську, Фаніполі правоохоронці опустили щити і стали на бік народу, а в Пінську протестувальники встановили намет і проводили переговори з силовиками та місцевою владою.

Затримані

За даними правозахисної організації "Вясна", міліція в ході протестів через вибори президента затримала в Мінську 47 осіб. В інших містах Білорусі затриманих 119.

МВС заявило, що перевело на посилений режим весь особовий склад білоруської міліції, а також залучило додаткові сили. При цьому силовики визнали, що проводять масові затримання, однак про застосування спецзасобів говорити відмовляються.

Перша жертва

У ході протестів в Білорусі є і перший загиблий. Ним виявився молодий чоловік. Євген Звичкин.

Також повідомляється, що 4 людей госпіталізовано, в тому числі журналіста AP.

Тіхановська не піде на мітинги

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська звернулася до силовиків і своїм виборцям. Вона закликала зупинити насильство на масових протестах.

Головна суперниця Лукашенка заявила, що не збирається брати участі у мітингах до оголошення офіційних результатів, які збирається оскаржити.

Штаб Тіхановської забарикадувався. Опозиційні сили побоюються того, що правоохоронні органи почнуть звинувачувати суперників Лукашенка в організації заворушень у країні.

Не працюють інтернет і таксі

Деякі сайти білоруських засобів масової інформації працюють зі збоями. Не відкриваються агентства БелТА, а також портал tut.by. Глушиться телефонний зв'язок.

Крім того, повідомляється, що з початку протестів перестали працювати служби таксі.

Що відбувається зараз

Під ранок в Мінську хвиля масових протестів пішла на спад. У соцмережах повідомляють, що практично припинилися вибухи гранат і автомобільні гудки. До цього силовики відтіснили більшу частину протестувальників з проспекту Машерова.

Лукашенко залишив Білорусь?

Один з літаків сім'ї президента Білорусі Олександра Лукашенка прилетів до Туреччини.

Як передає Укрінформ, це відбулося під кінець дня голосування на виборах президента Білорусі 9 серпня.

Маршрут польоту літака Олександра Лукашенка був помічений на сайті PlaneFinder. Лайнер Bombardier Challenger 850 з бортовим номером EW-301PJ вилетів з Мінська 9 серпня. Пунктом його призначення було місто Бодрум на південному заході Туреччини.

Наразі невідомо, хто саме вирушив на цьому борту. Немає інформації й про те, чи перебуває на ньому сам Лукашенко, однак ще перед виборами білоруські телеграм-канали повідомляли про підготовку літака до польоту. Його, зокрема, обстежували сапери, що, зазвичай, вони роблять під час підготовки борту до польоту самого глави держави.

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