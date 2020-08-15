Лукашенко хоче поговорити з Путіним, бо протести "загроза не тільки Білорусі"

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче поговорити з російським президентом Володимиром Путіним, бо вважає, що протести в країні загрожують не тільки Білорусі. Слова Лукашенка передає Белта, пише Громадське, інформує NNS.

«Нас заколисувати не треба мирними акціями та демонстраціями. Ми бачимо, що в глибині відбувається. Ми дуже добре це бачимо. І потім, ми ж методички читали кольорових революцій»,

— сказав Лукашенко.

Через це йому необхідно поговорити з російським президентом Путіним.

«Захист Білорусі сьогодні це не менше, ніж захист усього нашого простору, союзної держави. Це приклад іншим, якщо білоруси не витримають, ця хвиля (протестів — ред.) піде туди далі. Тому за нас так вчепилися»,

— сказав Лукашенко.

Білоруський президент також сказав, що більшість людей, «які бродять вулицями» (маючи на увазі протестувальників), не розуміють наслідків своїх дій, але наслідки розуміють ті, хто їх координує.

Раніше Лукашенко казав, що в протестах беруть участь люди з кримінальним минулим і сьогодні безробітні, відтак їм треба знайти роботу. А перед цим називав опозиціонерів та протестувальників «вівцями», якими управляють з-за кордону. Також він налякав співробітників підприємств, що страйкують, іноземцями та проплаченими протестами.

Напередодні головредка пропагандистського інформаційного агентства «Россия сегодня» і керівниця телеканалу «Russia Today» Маргарита Симоньян натякнула, що Росії треба ввести своїх військових у Білорусь, де люди кілька днів поспіль протестують проти авторитарного президента Олександра Лукашенка. Реакції Росії поки не було.

Що відбувається у Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. За остаточними результатами, за чинного главу держави Олександра Лукашенка (він 26 років на посаді) нібито проголосували 80,1% виборців, а за опозиційну кандидатку Світлану Тіхановську — 10,1%.

Незгодні з результатами люди щодня виходять на акції протесту в різних містах Білорусі. Силовики жорстоко придушували ці акції, застосовуючи водомети, світлошумові гранати та гумові кулі. 13 серпня протести відбулися мирно, влада змінила тактику і припинила жорстоко придушувати акції. Також страйкувати почали працівники великої кількості місцевих підприємств.

Загалом влада затримала приблизно 7 тисяч людей. У ніч із 13 на 14 серпня людей почали масово випускати.

14 серпня на державних підприємствах Білорусі співробітники продовжили виходити на страйки, акції протесту не припиняються. Люди вимагають проведення чесних виборів, звільнення ув'язнених та відставки Лукашенка.

Сама Тіхановська 11 серпня виїхала з країни до Литви. Також в мережі з'явилося відео, де вона закликає людей не протестувати. У її штабі заявили, що звернення вона записала під тиском білоруських силовиків.

Чоловік Тіхановської Сергій перебуває під арештом. Незареєстрований кандидат у президенти Білорусі Валерій Цепкало заявляв, що на неї тиснули через її чоловіка.

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